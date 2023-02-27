“قطار الـ10 ساعات”.. كيف سافر وزير الخارجية السعودي إلى #أوكرانيا في ظل الحرب (فيديو)

رصدت قناة "الإخبارية" طريقة سفر قادة ومسؤولي الدول إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في ظل ظروف الحرب الراهنة، وذلك من واقع زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى هناك بالأمس.

وزار الأمير فيصل بن فرحان العاصمة الأوكرانية، أمس، في زيارة هي الأولى لوزير خارجية سعودي إلى أوكرانيا، منذ بدء العلاقات بين البلدين قبل 30 عاماً.

وقالت أيمان شيخين، موفدة قناة "الإخبارية" في العاصمة الأوكرانية كييف، إن طائرة وزير الخارجية والوفد المرافق له انطلقت إلى بولندا، ومن غربها استقلوا قطاراً، في رحلة استغرقت 10 ساعات إلى أوكرانيا.

وأضافت من أمام القطار الذي استقله وزير الخارجية: "عبر هذا لقطار من الحدود البولندية الغربية، ينطلق حاملاً على متنه الوفود الرسمية برئاسة قادة أو مسؤولين إلى داخل أوكرانيا".

وواصلت: "على الرغم من أن هذا القطار كان عادياً قبل نحو عام، إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية أكسبته قيمة وصيتاً، لكونه الشريان الوحيد الذي حمل رسائل الغرب إلى كييف".

واستقل هذا القطار العديد من الزعماء والمسؤولين، على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس البولندي، والرئيس الفرنسي، والمستشار الألماني، إلى جانب رؤساء حكومات بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا.

وقالت مضيفة على متن قطار "وارسو-كييف": "لقد نقلنا نحو 300 وفد عبر هذا القطار الدبلوماسي، على رأسهم الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وحضر الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، أمس، مراسم التوقيع على اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأوكرانيا، بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي.

وتتضمن الاتفاقية برنامج تعاون مشترك لتقديم مساعدات إنسانية من المملكة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، بينما تختص مذكرة التفاهم بتمويل مشتقات نفطية بـ300 مليون دولار كمنحة مقدمة من حكومة المملكة لصالح كييف.