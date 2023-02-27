فريق بحثي متخصص يحذر من “ChatGPT”: “يعرضك للاختراق”

حذر فريق بحثي متخصص في شركة الأمن السيبراني "Checkpoint" من روبوت الدردشة الجديد "ChatGPT"، الذي طورته شركة "مايكروسوفت"، وحظي بانتشار واسع في العديد من دول العالم خلال الفترة الأخيرة.

وذكر الفريق البحثي بقيادة سيرجي شيكفيتش، أنه رصد بيانات تؤكد استخدام "منظمات إجرامية معروفة في مجال القرصنة الإلكترونية" روبوت الدردشة "ChatGPT" في تدشين أكواد تستخدمها في الهجمات السيبرانية"، وفقاً لما نقله موقع "بيزنس انسايدر".

ويدرس الفريق احتمالات استغلال الذكاء الاصطناعي في جرائم الإنترنت منذ ديسمبر عام 2021، ويسعى لإثبات إمكانية استخدام هذا الذكاء الاصطناعي في هجمات قرصنة.

وأنشأ فريق العمل رسائل بريد إلكتروني للتصيد والاحتيال تحتوي على رموز تكويد ضارة، تمت صياغتها عبر روبوت الدردشة "ChatGPT"، واستخدم الـ "دارك ويب" للتأكد من وصول الرسائل لأشخاص مستهدفة.

وفي ديسمبر الماضي، حصل الباحثون على دليلهم الأول، الذي يثبت أن القراصنة يستخدمون روبوت الدردشة الذكي في إنشاء نص برمجي من نوع "بايثون"، يمكن استخدامه في هجوم عبر البرامج الضارة.