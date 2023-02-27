بلا تصريح.. وافد يعمل في “تطبيقات التوصيل”: “أجني 4 آلاف ريال شهرياً” (فيديو)

كشف وافد عن جَنيه أكثر من 4 آلاف ريال شهرياً من العمل في "تطبيقات التوصيل".

وقال الوافد خلال استضافته في برنامج "كيف" على "الإخبارية 2" المخصصة لبرامج منصات التواصل الاجتماعي، إنه يقضي 15 "طلباً" في اليوم الواحد، مقابل 160 ريال في اليوم تقريباً.

وأضاف: "في المتوسط أجمع بين 4500 لـ4600 ريال شهرياً"، مشيراً إلى أن "الدباب" الذي يستخدمه "غير مرخص".