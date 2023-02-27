أمر_ملكي بإعادة تشكيل مجلس هيئة #السوق_المالية_السعودية

قالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم: إنه استناداً على ما نص عليه نظام السوق المالية في المادة السابعة منه من أن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، فقد صدر الأمر الملكي الكريم بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو الآتي:

محمد بن عبدالله القويز رئيسًا، ويوسف بن حمد البليهد نائبًا للرئيس، وخالد بن عبدالعزيز الحمود عضوًا، والدكتور وليد بن محمد العيسى عضوًا، وعبدالعزيز بن عبدالمحسن بن حسن عضوًا، وستكون مدة عضويتهم في المجلس خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

وقدمت الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه هيئة السوق المالية، والسوق المالية بجميع عناصرها.

كما قدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين سعادة أحمد بن راجح الراجح و خالد بن محمد الصليع على ما بذلوه من جهود خلال عضويتهم في المجلس ومساهماتهم في تعزيز العديد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.

ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية للسوق المالية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 والتي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية.

ويضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية ويتمتعون بالمؤهلات والمهارات التي تلامس متطلبات الهيئة والسوق المالية لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي والمبادرات والبرامج المرتبطة به.

وتتوافر في أعضاء المجلس خبرات طويلة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواءً على مستوى القطاع العام أو الخاص.