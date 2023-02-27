جولدمان ساكس يتوقع ارتفاع #أسعار_النفط إلى 100 دولار/ب بحلول ديسمبر

توقع بنك "جولدمان ساكس"، ارتفاع أسعار النفط تدريجيًا إلى 100 دولار/ب بحلول ديسمبر، وأن المستوى المتوقع استمراره في 2024، بافتراض زيادة إنتاج أوبك مليون ب/ي في النصف الثاني.

كما توقع أن يبلغ برنت في المتوسط 90 دولار للبرميل في الربع/2 من 2023 مقابل تقدير سابق عند 105 دولارات.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إذ أدى ارتفاع الدولار إلى العزوف عن الشراء رغم أن الخسائر كانت محدودة بسبب مخاوف الإمدادات بعد أوقفت روسيا الصادرات إلى بولندا عبر خط أنابيب رئيسي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 82.82 دولار للبرميل الساعة 1430 بتوقيت جرينتش، في حين جرى تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 75.94 دولار، بانخفاض 38 سنتا أو 0.5 بالمئة، وأغلق خاما القياس على ارتفاع أكثر من 90 سنتا يوم الجمعة.