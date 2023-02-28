طريف و #عرعر تسجلان أدنى درجة حرارة في #المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد درجات الحرارة في المملكة اليوم الثلاثاء.

أدنى درجة حرارة في المملكة

وأوضح المركز عبر انفوجرافيك على تويتر أن طريف وعرعر تسجلان أدنى درجة حرارة في المملكة عند 8 درجات مئوية، وسجلت سكاكا 10 درجات مئوية ، فيما سجلت رفحاء 11 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن درجة الحرارة في الدهناء والمجمعة وحفر الباطن والطائف وأبها وبريدة والدوادمي والباحة سجلت 12 درجة مئوية.

أمطار غزيرة على 3 مناطق

إصدار المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الثلاثاء ، تنبيه لسكان عسير وجازان والطائف، من هطول أمطار غزيرة حتى المساء.

أمطار رعدية ورياح في جازان

ونبّه المركز أهالي جازان من هطول أمطار رعدية ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنِ في مدى الرؤية .

وحددت الأرصاد أماكن هطول الأمطار وتشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، خباش، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

أمطار غزيرة على عسير

كما أصدر المركز، تنبيهاً متقدماً عن تكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير.

وأوضح المركز : تشمل تأثيرات الأمطار المصاحبة، نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول.

وحدد المركز المناطق التي تشملها الأمطار،" مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة، والحرجة، والربوعة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٩ مساءً.

الطائف: أمطار ورياح وتدن الرؤية

ونبّه المركز، سكان محافظة الطائف من تكوّن أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أنَّ الحالة تستمر حتى الساعة الـ9مساءً.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: