الليرة_اللبنانية تسجل سقوطا جديدا أمام #الدولار

‏‎تعرضت الليرة اللبنانية إلى سقوط جديد أمام ‎الدولار الأميركي الذي تجاوزت قيمته 89 ألف ليرة مما أشعل موجة ارتفاعات جديدة في العديد من أسعار السلع الأساسية وفي مقدمتها الوقود.

الدولار الجمركي يرتفع من 15 إلى 45 ألف ليرة

وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي على كتاب وزارة المالية بطلب رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 15 ألف ليرة لبنانية إلى 45 ألفاً، بدءاً من يوم الأربعاء.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام يأتي رفع المتوسطات الشهرية لأسعار العملات الأجنبية التي يجب اعتمادها في احتساب الرسوم والضرائب على البضائع والسلع المستوردة بذريعة “تأمين التمويل اللازم للعطاءات والزيادات التي أقرّت وستقرّ لاحقاً، كما تأمين واردات إضافية بما يساهم في إعادة إحياء العمل في القطاع العام على الصعد كافة”.

وكان الدولار الجمركي الذي حُدّد بـ15 ألف ليرة قد دخل حيز التنفيذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لينهي حقبة الـ1507 ليرات، الأمر الذي أثار بلبلة كبيرة عند الناس، ولا سيما أنه فرض بالتزامن مع انطلاقة شهر الأعياد، مع الإشارة إلى أن أكثر من 90% من البضائع والسلع تستورد من الخارج، حتى إن معظم المواد الأولية التي تُستخدم في الصناعات المحلية تستورد بدورها.