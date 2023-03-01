“صدقوني”.. أول تعليق من #سعد_لمجرد بعد حكم سجنه 6 سنوات

كشف جان مارك فيديدا، محامي المطرب سعد لمجرد، عن رسالة بعثها المطرب المغربي لجمهوره، بعد حكم سجنه لمدة 6 سنوات، لاتهامه باغتصاب وضرب فتاة فرنسية داخل أحد فنادق العاصمة باريس في أكتوبر 2016.

ونقل "فيديدا"رسالة من سعد لمجرد إلى جمهوره عبر برنامج "ET بالعربي"، قال فيها: "سعد يرجو مِن كل من يحبه ويدعمه مواصلة الإيمان به وتصديقه".

وأعلن المحامي تقدمه بطلب للاستئناف على الحكم ، مشيراً إلى أن موكله "يشعر بالصدمة والإحباط" من هذا الحكم، لكنه "جاهز ليحارب من جديد".

وبشأن توقعاته للقضية بعد تقديم طلب الاستئناف، قال: "كل النتائج واردة، من البراءة إلى زيادة الحكم".