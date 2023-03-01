مصري يترك هاتفه بالشارع ساعة ونصف لاختبار الأمن والأمان في #السعودية: “لا أصدق ما أراه” (فيديو) #عاجل

نفذ شاب مصري تجربة في أحد شوارع السعودية لاختبار درجة الأمن والأمان في المملكة.

وقال الشاب المصري الموجود في السعودية، إنه سمع عن "تريند" يقول إن معدل الأمن والأمان في المملكة كبير للغاية، لدرجة أنك يمكنك ترك هاتفك في مطعم وتعود فتجده في مكانه.

وأضاف أنه قرر إجراء هذه التجربة بنفسه، ولكن بأن يترك هاتفه في أحد الشوارع وليس داخل مطعم، لمدة ساعة كاملة، ثم يعود ليرى النتيجة وإذا ما كان هذا "التريند" واقعي أم لا.

وبحسب فيديو نشره وتم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، ترك الشاب المصري هاتفه على ناصية أحد الشوارع، ثم عاد إلى الفندق الخاص به.

وبعد ساعة ونصف الساعة في الفندق، عاد الشاب المصري إلى موقع الهاتف الذي تركه، فوجده في مكانه كما هو دون أي تغيير، ما دفعه للقول بحماس كبير: "يا جماعة أنتوا شايفين اللي أنا شايفه؟.. أنا مش مصدق أنه موجود في مكانه".