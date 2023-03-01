تهمة خطيرة تلاحق #يوتيوب.. راقب ما يشاهده أطفالك

تنظر الحكومة البريطانية، في شكوى رسمية تتهم منصة "يوتيوب" بجمع بيانات ملايين الأطفال بصورة غير قانونية.

وقدم الشكوى دنكان ماكان، وهو أب لثلاثة أطفال ويقود الحملة بدعم من مجموعة فايف رايتس الحقوقية التي يعمل لصالحها.

وقال ماكان في رسالة للهيئة المعنية بتنظيم المعلومات في بريطانيا، إن منصة بث المقاطع المصورة خالفت القانون الذي بدأت السلطات تطبيقه مؤخرا من خلال جمع بيانات "المكان وعادات المشاهدة والتفضيلات" لنحو 5 ملايين طفل.

وقال ماكان، في بيان: "إنها تجربة اجتماعية ضخمة وغير مرخصة يتعرض لها أطفالنا وعواقبها مجهولة.. يوتيوب يتعين عليه تغيير تصميم منصته وحذف البيانات التي كان يجمعها".