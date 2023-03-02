تستغرق 6 شهور بمحطة #الفضاء الدولية.. انطلاق أطول مهمة علمية في تاريخ العرب  (#فيديو)

انطلق طاقم مهمة " (Crew6)، اليوم الخميس، باتجاه محطة الفضاء الدولية، الذي يضم 4 أفراد من بينهم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب.

وجاءت لحظة الانطلاق بعد أن تأجلت في 27 فبراير الماضي بسبب عطل في المعدات الأرضية بمجمع جون كينيدي للفضاء.

و أعلنت "ناسا" أن مرحلة الانطلاق ستتم في 2 مارس، في تمام الساعة 9:34 صباحًا بتوقيت الإمارات.

وسيخوض رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي أطول مهمة علمية للعرب في الفضاء، ستستمر لستة أشهر متواصلة في محطة الفضاء الدولية.