على متنه #صواريخ مضادة للدبابات.. #البحرية_الأمريكية تُصادر قارياً إيرانيا يحمل شحنة أسلحة في #خليج_عمان  

أعلنت البحرية الأمريكية عن مصادرة شحنة أسلحة إيرانية غير شرعية، وذلك بالتعاون مع البحرية البريطانية، في خليج عمان.

وأوضحت أن القارب المصادر كان يحمل على متنه مكونات صواريخ باليستية، وصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

ولفتت إلى أن شحنة الأسلحة تضمنت صواريخ 9M133 Kornet الروسية الموجهة المضادة للدبابات، والمعروفة في إيران باسم "Dehlavieh" ، فضلا عن مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.

وأكد الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل مع شركائها من أجل متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي."