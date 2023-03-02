إلغاء جميع الإيقافات الفنية في كافة مسابقات الاتحاد السعودي لكرة اليد

أصدر الاتحاد السعودي لكرة اليد قراراً بإلغاء جميع الإيقافات الفنية الصادرة بحق جميع اللاعبين في كافة المنافسات المحلية بمختلف الدرجات.

وذكر الاتحاد السعودي لكرة اليد أنه "يستثنى من ذلك من صدرت بحقهم قرارات إيقاف من قبل اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، والمشطوبين من قبل الجهات المعنية، وكذلك العقوبات المالية التي يستوجب سدادها حسب اللائحة"، على أن يتم العمل بالقرار من يوم أمس.

وأفاد الاتحاد بأن ذلك يأتي بمناسبة تحقيق المنتخب السعودي لدرجة الناشئين لقب البطولة العربية الـ 11 للمنتخبات، والتي أقيمت في المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 21 إلى 28 فبراير 2023.