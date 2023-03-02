طبيب عن أكل #الجراد: “مقوي جنسي للرجال.. ويحتوي على 60% بروتين” (فيديو)

كشف استشاري طب الأسرة، الدكتور عواد الذايدي، عن احتواء الجراد على 60% من البروتين، فضلاً عن كونه "مقوي جنسي"، مشيراً إلى وجود توجه في أوروبا للاعتماد عليه كمصدر غذائي.

وقال "الذايدي" خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية"، اليوم: "المؤسسات الصحية في كثير من الدول الأوروبية بدأت تسمح بأكل الجراد وتداوله في المطاعم".

وأضاف: "الجراد مذكور في القرآن والسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم أكل الجراد وفقاً ما ثبت في الحديث النبوي".

وواصل: "الجراد يحتوي على 60% من البروتين، و17% دهون، و21% مواد عضوية مثل المغنسيوم والكالسيوم والفوسفور، لذا يعتبر من المنشطات الجنسية لدى الرجال".