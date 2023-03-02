اكتشاف ممر سري في #الهرم_الأكبر بـ #الجيزة

اكتشف مسؤولو آثار مصريون، اليوم الخميس، ممرًا خفيًا بطول تسعة أمتار خلف المدخل الرئيسي للهرم الأكبر في الجيزة، الذي بُني قبل 4500 عام، وقالوا إنه قد يؤدي إلى مزيد من الاكتشافات.

وجاء الاكتشاف الأخير في إطار مشروع "سكان بيراميدز"، أو استكشاف الأهرامات الذي يستخدم منذ عام 2015 التكنولوجيا الحديثة بما في ذلك عمليات المسح الحراري والمحاكاة ثلاثية الأبعاد والمناظير الداخلية لكشف خبايا الهرم.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري لأن الممر غير المكتمل شُيد على الأرجح إما لتخفيف وزن الهرم حول المدخل الرئيسي الذي يقع على بعد سبعة أمتار ويستخدمه السياح حاليا أو لتخفيف الوزن فوق غرفة أو مساحة أخرى غير مكتشفة بعد.

وأضاف: "سنواصل عمليات للمسح حتى نرى ما يمكننا فعله، لنتوصل إلى ما يمكننا العثور عليه تحته أو بنهاية هذا الممر مباشرة".