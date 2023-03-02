ترقية 1207 أفراد بمختلف الرتب بالمديرية العامة للسجون

أصدر مدير عام السجون اللواء ماجد بن بندر الدويش، قرارًا بترقية (1207) أفراد من منسوبي المديرية العامة للسجون، ابتداءً من تاريخ 1444/07/01هـ ، بمختلف الرتب العسكرية في جميع مديريات وفروع سجون المملكة.

وأعرب اللواء الدويش عن شكره لصاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، على دعم سموِّه منسوبي الوزارة كافة بمختلف القطاعات الأمنية.

وهنَّأ اللواء الدويش الأفراد المُترقين سائلاً الله لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية، وأن تكون الترقية عونًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والملك والوطن ، داعيًا الله أن يحفظ وطننا وقيادته، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان.