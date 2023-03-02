برشلونة يهزم #ريال_مدريد بهدف في كأس ملك إسبانيا

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على نظيره فريق الكرة الأول بنادي ريال مدريد، بهدف نظيف دون رد، مساء اليوم الخميس الموافق 2 من شهر مارس الجاري. خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن مواجهات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 2022-2023، والمقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" في العاصمة الإسبانية،

شهدت بداية اللقاء سجال على الكرة بين اللاعبين في وسط الملعب دون خطورة على كلا المرميين.

وشهدت الدقيقة 4 تمريرات قصيرة بين لاعبي ريال مدريد في منتصف الملعب وصلت للاعب مودريتش على يمين منطقة الجزاء الذي مررها لداخل منطقة الجزاء ولكن سيطر عليها دفاع برشلونة.

ثم انطلق فينيسيوس جونيور، في الدقيقة 7 بالكرة من جهة اليسار وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة لتمر خارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 12 شهدت هدف ملغي لفريق ريال مدريد بداعي وجود تسلل على اللاعب كريم بنزيمة قبل تسجيله للهدف.

ثم أرسل رافينيا تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ومرت بدون خطورة على المرمى.

وفي الدقيقة 19 بوسكيتس أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب لداخل منطقة الجزاء وشتتها اللاعب روديجر.

ثم شهدت الدقيقة 26 هدف ملغي لفريق برشلونة بداعي وجود تسلل على اللاعب فرانك كيسي قبل تسجيله للهدف.

وفي الدقيقة ذاتها بعد تدخل من تقنية الفيديو تم احتساب الهدف لصالح فريق برشلونة عن طريق مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

وقد جاء الهدف بعد ضغط قوي على اللاعب كامافينجا في منتصف الملعب من لاعبي برشلونة وصلت الكرة للاعب كيسي داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة وتصدى لها الحارس كورتوا ولكن اصطدمت في جسد ميليتاو ومرت لداخل الشباك.

وأرسل فينيسيوس جونيور تمريرة من على يسار منطقة الجزاء لداخل المنطقة وأمسك بها الحارس مارك تير شتيجن بثبات، في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 40 كامافينجا أرسل الكرة للاعب بنزيمة داخل منطقة الجزاء وحاول الأخير تمررة الكرة بكعب القدم أمام المرمى ولكن سيطر عليها دفاع برشلونة.

كما أرسل كروس في الدقيقة 42 تمريرة طولية من منتصف الملعب وصلت لكارباخال الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن مرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر شوط اللقاء الأول، محاولات هجومية مستمرة من لاعبي ريال مدريد باحثين عن هدف التعادل، والعودة إلى نسق المباراة مرة أخرى.

وفي شوط اللقاء الثاني استحوذ لاعبو ريال مدريد على مجريات المباراة، يقابلها إلتزام من لاعبي برشلونة.

وفي الدقيقة 49 فينيسيوس جونيور سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها المدافع أراوخو لتمر الكرة لخارج الملعب.

وفي الدقيقة 72 فيران توريس انطلق بالكرة على الجانب الأيمن ومرر الكرة لفرانك كيسي داخل منطق ةالجزاء وسدد الأخير الكرة ولكن ارتطمت في جسد فاتي وهي في اتجاهها لداخل المرمى لتمر الكرة لخارج الملعب.

ثم سدد مودريتش الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتطمت في جسد أحد المدافعين ومرت لخارج الملعب، في الدقيقة 79.

كما أرسل مودريتش تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها الحارس مارك تير شتيجن.

وفي الدقيقة 90 والأخيرة من زمن اللقاء رودريجو سيلفا سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

وفي الإضافي بالدقيقة 90+4 كارباخال أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وشتتها أراوخو من على القائم الثاني.

وأطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء بفوز برشلونة بهدف نظيف دون رد على ريال مدريد.