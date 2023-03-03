فيديو.. أولى طائرات #الجسر_الجوي_السعودي لمساعدة #أوكرانيا تستعد للإقلاع من مطار الملك خالد #عاجل

نشرت قناة "العربية" مقطع فيديو يظهر استعدادات إقلاع أول طائرات الجسر الجوي السعودي لمساعدة أوكرانيا ، حيث ستقلع الطائرة من مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ومن المنتظر أن تتوجه الطائرة إلى بولندا، حيث سيتم تفريغ حمولتها من المساعدات على شاحنات نقل بري لنقلها إلى الأراضي الأوكرانية المتضررة.

وتحمل الطائرة على متنها 80 طنا من المواد الإغاثية والإيوائية والمساعدات الإنسانية وأيضا مولدات طاقة كهربائية لمساعدة الأوكرانيين في المناطق المتضررة من القصف الروسي

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان قد أعلن عن تقديم المملكة 410 مليون دولار مساعدات لأوكرانيا.