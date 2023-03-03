مصر: تصريحات #إسرائيل “تحريض خطير”.. و #حل_الدولتين السبيل الوحيد للسلام

أدانت مصر بأشد العبارات، التصريحات التحريضية لوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي دعا فيها إلى تدمير قرية حوارة الفلسطينية، مشيرةً إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم، ،ضرورة وقف الأعمال الاستفزازية أو التحريضية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ووضع حد للإجراءات الأحادية، لتحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشارت إلى ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف عملية السلام على أساس مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، باعتبار ذلك هو ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.