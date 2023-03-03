بعد #الزلزال بـ 3 أسابيع.. إنقاذ كلب من تحت الأنقاض في #تركيا

انتشل عمال الإنقاذ في تركيا، كلبًا على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد ما يربو على ثلاثة أسابيع من زلزالين مدمرين ضربا المنطقة الحدودية التركية- السورية، ما تسبب في تدمير مبان ومقتل أكثر من 50 ألف شخص.

وتم إنقاذ الكلب من أسفل الحطام في مدينة أنطاكيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية مساء أمس الخميس.

وأظهر مقطع مصور موظفا لدى هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وهو يحمل الكلب بين ذراعيه، وفقد عمال الأنقاذ الأمل إلى حد كبير في العثور على المزيد من البشر الناجين وسط الدمار الناجم عن الزلزالين.