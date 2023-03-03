رئيس نادي الباطن يهاجم التحكيم: “اللي صار اليوم مهزلة وعيب” #النصر_الباطن

عبّر ناصر الهويدي رئيس نادي الباطن عن استيائه من التحكيم في مباراته أمام النصر مساء اليوم.

وقال بعد نهاية مواجهة النصر: "ما عندنا فلوس نطلب حكم أجنبي.. واليوم شفنا ثقتهم في الحكم المحلي".

وأضاف: "اللي صار اليوم مهزلة وعيب، ما يصير الخرابيط اللي قاعدة تصير.. والحكم ضاف اليوم شوط ثاني ولو ما جاب النصر هدف بنلعب شوط ثاني آخر".

خطف فريق النصر فوزاً ثميناً أمام نظيره الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب “مرسول بارك” في الرياض مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن السعودي.

سجل للنصر اللاعب عبدالرحمن غريب عند الدقيقة 3+90، وعند الدقيقة 12+90 أضاف اللاعب محمد آل فتيل الهدف الثاني، وأضاف اللاعب محمد مران الهدف الثالث عند الدقيقة 14+90، فيما جاء هدف الباطن الوحيد عند الدقيقة 17 عند طريق اللاعب رينزو لوبيز.

وبهذا الفوز رفع النصر رصيده لـ 46 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد الباطن عند 6 نقاط في المركز الـ 16 والأخير