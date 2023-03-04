الأخبار المحلية

#السفارة_في_إندونيسيا تقدم تعازيها في ضحايا #حريق_جاكرتا

متابعات الوئام
4 مارس 2023 · < 1 minute

قدمت سفارة المملكة بإندونيسيا تعازيها لأسر ضحايا الحريق الذي اندلع في مستودع للوقود في شمال العاصمة جاكرتا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

حريق جاكرتا

ولقي 17 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب عشرات في العاصمة الإندونيسية أمس (الجمعة) بعدما شبّ حريق هائل في مستودع وقود تديره الدولة، وتمت السيطرة عليه من قبل قوات الإطفاء.

 

وأكد رئيس أركان الجيش، دودونغ عبد الرحمن، أن التحقيقات جارية لتحديد سبب الحريق في منشأة تديرها شركة الطاقة الحكومية بيرتامينا، فيما أدى الحريق إلى إخلاء أحياء مجاورة مكتظة بالسكان.