مفوض الدوري الأمريكي: سنتخلى عن القواعد المالية الصارمة لضم ليونيل ميسي

أكد دون جاربر، مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم "MLS" ، أن الدوري سيبذل كل المحاولات لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذى يهتم إنتر ميامي بالتعاقد معه فى الصيف المقبل.

وأوضح مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم أنهم مستعدون للتحلى بالمرونة المالية لتحقيق الحلم فى ضم النجم الأرجنتيني للدوري الأمريكي، فى ظل التعليمات التى تضع سقفًا للرواتب وقانونًا صارمًا للعب المالى النظيف.

وقال دون جاربر فى حوار مع صحيفة "أتلتيك"، "أنت تتعامل ربما مع اللاعب الأكثر خصوصية فى تاريخ كرة القدم، لذلك عندما تكون هناك شائعات تربطه بميامي، فهذا أمر رائع، وإذا كان ذلك ممكنًا سيكون ذلك رائعًا بالنسبة للدورى الأمريكي لكرة القدم، وسيكون ذلك رائعًا لميسي وعائلته، ومثل كل شيء لدينا، نحاول استغلال كل فرصة، ولا يمكننى إعطاء تفاصيل أكثر من ذلك لأننا لا نملكها".

وأضاف دون جاربر عن أسلوب التعاقدات فى الدوري الأمريكي للمحترفين، "تتمتع الفرق بالمرونة للقيام بأشياء فريدة، الدوري الأمريكي للمحترفين كيان فريد من نوعه، إذا كنت تبيع شيئًا ما يخص المجموعة فإنه يجب على الجماعة الموافقة عليه، وإذا أتيحت لنا الفرصة للقيام بذلك سيكون خارج المسار المطروح".

وأتم مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين، "سنضطر لتنظيم صفقة تناسبه هو وعائلته، بصراحة، لا نعرف، اليوم، كيف ستكون هذه الصفقة".

واعترف جاربر بأن التعاقد مع ميسي سيكون توقيعًا غير مسبوق لدوري استقبل بالفعل العديد من النجوم، بما فى ذلك بيكهام، وكاكا، وإبراهيموفيتش.