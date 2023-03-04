هل المباني في #السعودية جاهزة لمقاومة الزلازل؟.. مختص يُجيب

كشف المهندس عبد الغني الجند عضو الهيئة السعودية للمهندسين، عن جاهزية المباني في المملكة لمقاومة الزلازل.

وقال الجند في مقابلة تلفزيونية مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إنه منذ يوليو ٢٠٢١ تم تطبيق كود البناء السعودي للزلازل على جميع المباني؛ حيث تم تصميم المباني بحيث تضع الزلازل في الاعتبار.

وأضاف أن المباني التي نفذت وفقا للكود السعودي لا تتأثر، لكن المباني التي لم تنفذ وخضعت لاجتهادات المقاول فهي غير جاهز لمواجهة الزلازل.

وأوضح أنه يجب مراجعة المباني غير الجاهزة وإعادة تأهيلها لكى تتوافق مع الكود.

وتابع الجند: "في المباني الدائمة البناء بالخرسانة هو الخيار الأفضل في كل أنظمة البناء والمباني الخشبية الجاهزة ليست معتمدة في كود البناء السعودي".

وشدد عضو الهيئة السعودية للمهندسين على أنه لا يوجد نظام بناء مثالي، والبناء بالخرسانة الأنسب في منطقتنا.