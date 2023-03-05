دق ناقوس الخطر.. استشاري: أكثر من 68 % من المواطنين يعانون من الوزن الزائد و33% سمنة مفرطة (#فيديو)

دق استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور محمد بوخاطر، ناقوس الخطر بشأن ارتفاع مستويات السمنة لدى المواطنين في المملكة.

وقال في لقاء خاص مع "العربية"، بمناسبة اليوم العالمي للسمنة، إن 33% من سكان المملكة يعانون من السمنة المفرطة، كما يعاني حوالي 68 % من الوزن الزائد، محذراً من الأمراض التي تصاحب الإصابة بالسمنة.

وأكد ضرورة تغيير نمط الحياة من خلال البعد عن تناول الطعام الغير صحي، وممارسة الرياضة، والحرص على النوم الصحي في الليل.