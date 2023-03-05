دق ناقوس الخطر.. استشاري: أكثر من 68 % من المواطنين يعانون من الوزن الزائد و33% سمنة مفرطة (#فيديو)

دق استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور محمد بوخاطر، ناقوس الخطر بشأن ارتفاع مستويات السمنة لدى المواطنين في المملكة.
وقال في لقاء خاص مع "العربية"، بمناسبة اليوم العالمي للسمنة، إن 33% من سكان المملكة يعانون من السمنة المفرطة، كما يعاني حوالي 68 % من الوزن الزائد، محذراً من الأمراض التي تصاحب الإصابة بالسمنة.
وأكد ضرورة تغيير نمط الحياة من خلال البعد عن تناول الطعام الغير صحي، وممارسة الرياضة، والحرص على النوم الصحي في الليل.
مبادرة صحية في اليوم العالمي لمكافحة السمنة؛ بهدف توعية المجتمع بمضاعفات السمنة وخطورتها وطرق الوقاية منها وعلاجها #لحياة_أفضل_يلا_نتغير #اليوم_العالمي_لمكافحة_السمنة
عبر :@bandar__W pic.twitter.com/wp4LCumNXf
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 5, 2023