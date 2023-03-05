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دق ناقوس الخطر.. استشاري: أكثر من 68 % من المواطنين يعانون من الوزن الزائد و33% سمنة مفرطة (#فيديو)

5 مارس 2023 · < 1 minute
محمد بوخاطر
محمد بوخاطر

دق استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور محمد بوخاطر، ناقوس الخطر بشأن ارتفاع مستويات السمنة لدى المواطنين في المملكة.

وقال في لقاء خاص مع "العربية"، بمناسبة اليوم العالمي للسمنة، إن 33% من سكان المملكة يعانون من السمنة المفرطة، كما يعاني حوالي 68 % من الوزن الزائد، محذراً من الأمراض التي تصاحب الإصابة بالسمنة.

وأكد ضرورة تغيير نمط الحياة من خلال البعد عن تناول الطعام الغير صحي، وممارسة الرياضة، والحرص على النوم الصحي في الليل.