موعد مباراة #ليفربول و #مانشستر_يونايتد

يحتضن ملعب "أنفيلد"، مباراة ليفربول ضد مان يونايتد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 26 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

تقام مباراة ليفربول ضد مان يونايتد السابعة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة المكرمة، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يأتي فريق ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث برصيد 49 نقطة.

يلعب فريق ليفربول مباراة اليوم، ضد مان يونايتد بعد فترة مستقرة على مستوي النتائج خلال أخر 4 جولات، حيث حقق 3 إنتصارات وتعادل، وهو ما دفعه للمركز السادس بعد التراجع لفترة طويلة والتنقل بين المراكز من الثامن للعاشر.

لكن على الرغم من ذلك، تؤكد الأرقام على أن ليفربول يمر بأسوء مواسمه بسبب التراجع المثير في جميع المسابقات على المستوي المحلي والأوروبي.

فيما يتحدي فريق مانشستر يونايتد المُنتشي، ليفربول على ملعبه وأمام جماهيره اليوم، من أجل خطف الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو القمة ومطاردة أرسنال المتصدر برصيد 60 نقطة ومانشستر سيتي الوصيف برصيد 55 نقطة.

خطف فريق مانشستر يونايتد، فوز مستحق على ليفربول بنتيجة 2-1 في الجولة الثالثة ببطولة الدوري الإنجليزي 22 أغسطس الماضي، ويسعي لتكرار فوزه للمرة الثانية في مباراة اليوم.

حقق اليونايتد 9 انتصارات وتعادلين بأخر 11 جولة من بطولة الدوري الإنجليزي، وهو ما يبرهن على سير الفريق بالطريق الصحيح مع المدرب الهولندي إيريك تين هاج.