سلمان_الدوسري #وزير_الإعلام الجديد: محلل سياسي ورئيس تحرير.. وحاور #السيسي و #بن_راشد #امر_ملكي #الاوامر_الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، أمرًا ملكًا بتعيين سلمان بن يوسف بن علي الدوسري وزيرًا للإعلام.

ويعد الوزير الجديد إعلامياً وكاتباً ومحللاً سياسياً، من مواليد 1968، وحاصل على البكالوريوس في الإدارة والاقتصاد.

شغل سابقاً منصب رئيس تحرير كل من جريدة «الشرق الأوسط» وجريدة «الاقتصادية»، إلى جانب مجلتي «المجلة» و«الرجل». كما شغل عضوية لجنة الاستثمار والأوراق المالية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض.

حصل وزير الإعلام الجديد على وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثانية، وسبق له أن حاور عدداً من الزعماء والمسؤولين العرب، منهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي، والشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، وزير الداخلية البحريني، وغيرهم.