كريستيانو_رونالدو يرسل طائرة مساعدات لمتضررى الزلزال فى سوريا وتركيا

كشفت تقارير صحيفة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر أرسل طائرة مساعدات ومعونات لمتضررى الزلزال المدمر فى سوريا وتركيا.

وأثنت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، على موقف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، الإنساني، تجاه متضررى الزلزال المدمر فى سوريا وتركيا. وقالت الصحيفة، إن رونالدو أرسل طائرة مليئة بمواد الرعاية لمتضررى الزلزال فى سوريا وتركيا، بعد تأثره بشدة بالمشاهد المأساوية جراء الزلزال الذى خلف أكثر من 50 ألف قتيل.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن كريستيانو أرسل معونات لمتضرري الزلزال، وقام بدفع تكاليف الخيام والطعام والغطاء والأسرة وأغذية الأطفال والإمدادات الطبية للمساعدة فى الجهود الإنسانية، حيث تم إرسال البضائع إلى كل من تركيا وسوريا.

وأشارت الصحيفة إلى أن لفتة رونالدو ستشجع شخصيات رياضية أخرى على تقليده في الأيام والأسابيع المقبلة.

وبحسب الصحيفة، لم تكن هذه المرة الأولى التي يقدم فيها رونالدو مثل هذه التبرعات، فقد دفع 83000 دولار لجراحة دماغ لأحد الأطفال، وتبرع بمبلغ بمبالغ طائلة للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في البرتغال وإلى المستشفيات البرتغالية خلال جائحة فيروس كورونا.