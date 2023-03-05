نواف البيضاني: القرآن الكريم نزل بلهجة “أهل الحجاز”.. و”الصراط” كلمة ليست عربية

أكد نواف البيضاني، ناشط ومدون، أن كلمة "الصراط" ليست كلمة عربية وكذلك "فلفل، ولجام" مصطلحات دخيلة على اللغة العربية.

وقال البيضاني في مقابلة مع برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن القرآن الكريم نزل بلهجة "أهل الحجاز" فأصبحت اللهجة الحجازية هي "العربية الفصحى".

وأضاف: "اللغات قديماً هي الآن اللهجات"، متابعا: "اللغة السواحلية لسكان القرن الأفريقي واللغة الفارسية المعاصرة لا يمكن أن نعتبرها لغة عربية مع ان معظمها مفردات عربية".

وتابع نواف البيضاني: "كل المفردات واللهجات العربية المحلية هي "فصيحة" والدخيل فيها قليل؛ ما لم يثبت عكسه"، مشيرا إلى أن كل لهجات العرب جزء أساسي من لغة العرب ومنها المصرية واللبنانية.