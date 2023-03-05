انتصار تاريخي.. #ليفربول يهزم #مانشستر_يونايتد بسباعية نظيفة

فاجأ ليفربول نظيره مانشستر يونايتد بسباعية في مباراة الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" على الأنفيلد، بعدما أنهى الشوط الأول متقدم بهدف وحيد لينتهي به في الشوط الثاني مسجلًا 6 أهداف، لينتهي اللقاء بفوز تاريخي بسباعية نظيفة لصالح الريدز في أمسية توجت الفرعون المصري، محمد صلاح، هدافًا لليفربول في الدوري الإنجليزي.

حسم ليفربول الشوط الأول في نهايته، بعدما سجل جاكبو هدف التقدم في الدقيقة 43 حيث احتاج الليفر 3 تمريرات للوصول للمرمى، فذهبت الكرة من أقدام الحارس، أليسون بيكر، لتصل إلى روبيرتسون الذي مررها لجاكبو داخل المنطقة الذي سدد كرة رائعة أعلنت أفضلية الريدز في الشوط الأول.

ومع أول دقيقة في الشوط الثاني بدأت رحلة انهيار اليونايتد، حيث استطاع أليوت ارسال عرضية رائعة ترجمها نونيز بالرأس في المرمى، في كرة بدأت بإبعاد خاطئ من لوك شاو لتمريرة صلاح، ليتمكن من استقبالها أليوت الخالي من الرقابة في هدف يعكس السرحان الدفاعي لليونايتد مع بداية الشوط.

وفي الدقيقة 50 صنع محمد صلاح هدف رائع لصالح جاكبو نجم الليلة، من مرتدة بدأت بتمريرة جاكبو ليرسلها لصلاح الذي هرب في الطرف الأيمن ويراوغ مارتينيز، ومنها ارسل عرضية لجاكبو الذي سددها رائعة من زاوية صعبة ليعلن أفضلية ليفربول في ديربي ناري تسيده الريدز مع مطلع الشوط الثاني.

وشهدت الدقيقة 54 خطأ من أليسون في استلام الكرة، ليعرقل أنتوني ولكن لم يحتسب الحكم أي شيء وسط اعتراض من لاعبي اليونايتد، ليستمر الطوفان الأحمر في ضرب دفاعات اليونايتد بعدما وصلت الكرة لجاكبو داخل المنطقة ولكنه لا يتمكن من التسديد بسبب الرقابة الدفاعية ليمررها لروبيرتسون الخالي من الرقابة ليسددها ولكنها تمر بجوار القائم.

ومع الدقيقة 65 استطاع صلاح تسجيل الهدف الرابع بعد تمريرة ارتدت بشكل خاطئ من المدافع ليسددها بكل قوة في مرمى دي خيا ليكتب التاريخ ويصبح الهداف التاريخي لليفربول في الدوري الإنجليزي بهدف رائع. قبل أن يعزز نونيز التقدم بالخامس متابعًا عرضية هيندرسون من داخل المنطقة.

واستمر محمد صلاح في كتابة التاريخ، بعدما سجل الهدف السادس ويبتعد بصدارة هدافي ليفربول في البريميرليج بعدما وصل للهدف 129، بعد دربكة دفاعية داخل المنطقة استطاع صلاح إنهائها في المرمى في الدقيقة 83، وبعدها بدقائق تمكن البديل فيرمينيو المشاركة في حفلة الأهداف، بعد تمريرة من صلاح وضعته داخل المنطقة ورغم الزحمة الدفاعية لكنه تمكن من التسجيل ليدمر اليونايتد مع نهاية اللقاء بتفوق بسباعية لصالح الليفر.

وبهذه النتيجة التاريخية، يقفز ليفربول للمركز الخامس في ترتيب الدوري ويستمر زحفه نحو المربع الذهبي، بعدما وصل للنقطة 42، فيما بهذا التعثر المخيب للآمال يظل مانشستر يونايتد قابع في المركز الثالث ومعه 49 نقطة.