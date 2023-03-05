بدء العد التنازلي لانطلاق #بيبان23 في #الرياض تحت شعار “فرص تصنع الريادة”

أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد ملتقى "بيبان 23" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت".

وينطلق بيبان 23 يوم 9 مارس على أن ينتهي في 13 بمدينة الرياض، تحت شعار "فرص تصنع الريادة"، وبشاركة أكثر من 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، و750 ‏عارضاً من رواد الأعمال المحليين والعالميين، ويمكن تسجيل الحضور عبر هذا الرابط.

أهداف ملتقى بيبان 23

تتعدد أهداف الملتقى ومن أهمها بناء شبكة ريادية محلية وعالمية ‏لتعزيز التواصل بين المستثمرين ورواد الأعمال والمُمكِّنِين، وتقديم الحوافز لهم، والتعريف بالفرص ‏الاستثمارية في المملكة.

ويسهم الملتقى في توفير بيئة تنافسية تشجِّع الشباب الطموح على دخول ‏عالم ريادة الأعمال، وتعزز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية وسبل استثمارها بما يحقق رؤية ‏السعودية 2030 الهادفة إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي إلى 35%.

الجهات المشاركة في بيبان 23

يشارك في الملتقى أكثر من 120 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الإجراءات ‏والتمويل والخدمات، إضافة إلى مشاركة 34 جهة حكومية تقدم خدماتها في مكان واحد للمنشآت ‏الصغيرة والمتوسطة؛ للإسهام في تذليل كافة التحديات والصعوبات التي قد تواجه أعمال تلك المنشآت ‏في كافة القطاعات.

وسيقدم "بيبان 23" أكثر من 300 ورشة عمل تدريبية التي من المفترض أن يبلغ عدد المستفيدين منها ‏نحو 20 ألف مستفيد.

تناقش الورش العديد من المواضيع من أبرزها: إدارة سلاسل الإمداد، ‏التخطيط الإستراتيجي، نمو المنشآت، الإدارة المالية، تجربة الحصول على امتياز تجاري، التحول إلى ‏التجارة الإلكترونية، إستراتيجية إدارة المخاطر، وغيرها من المواضيع التي تمكًن رواد ورائدات الأعمال ‏من الحصول على المعرفة الكافية في الخطط الإستراتيجية والأعمال التشغيلية لمشاريعهم.

أكثر من 100 ألف زائر

ويضم الملتقى الذي يتوقع أن يبلغ عدد زائريه أكثر من 105 آلاف زائر؛ 9 أبواب صممت لتغطية كافة ‏متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات، حيث تتضمن ‏الأبواب: باب الانطلاقة، باب النمو، باب التمكين، باب التجارة الإلكترونية، باب التمويل، باب الابتكار، ‏باب الشركات الناشئة، باب الامتياز التجاري، وكذلك باب السوق.

ومن المقرر أيضاً أن يحتضن ملتقى "بيبان 23" نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال بمشاركة أكثر ‏من 200 دولة، حيث تُعد المسابقة أول وأكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف ‏المملكة التصفيات النهائية للمسابقة والحفل الختامي وتوزيع الجوائز بمشاركة أفضل 100 رائد ورائدة ‏أعمال من المتأهلين للنهائيات، وتتضمن المسابقة جوائز نقدية تصل إلى مليون دولار.

كما يشهد "بيبان 23" العديد من الإطلاقات والاتفاقيات ذات الأثر المباشر على قطاع ريادة الأعمال في ‏عدد من القطاعات، على رأسها التقنية والسياحة والترفيه والثقافة والرياضة؛ وذلك بهدف دعم ‏الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز النمو فيها، بالإضافة إلى خلق العديد من الشركات ‏الناشئة في السوق المحلي من خلال الحلول التمويلية المتنوعة التي ستقدمها تلك الاتفاقيات ‏والإطلاقات.