“#الأمن_العام”: ضبط عدد من #المتسولين بالمنطقة الشرقية.. والكشف عن جنسياتهم (#فيديو) #عاجل

أعلن "الأمن العام" اليوم الإثنين ضبط عدد من المتسولين في المنطقة الشرقية.

وأوضح "الأمن العام" في تغريدة على "تويتر"، أنه تم رصد وضبط مقيم من الجنسية اليمنية، قام بالتسول بشكل مباشر، داخل أحد المساجد.

كما تم ضبط مقيم من الجنسية اليمنية قام بالتسول بشكل مباشر من قائدي المركبات، كما تم ضبط مقيمة من الجنسية اليمنية، وذلك بعد قيامها بالتسول بشكل مباشر من أحد الجوامع.

ودعا الأمن العام الجميع بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول في جميع المناطق.