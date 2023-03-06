100 طبيب للمعتكفين و 70 خدمة إلكترونية بـ #المسجد_الحرام

أعلن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حشد ٧٠ خدمة إلكترونية، و 9 تطبيقات ذكية، وعدداً من الروبوتات، للتعقيم والتعطير وتقديم ماء زمزم بواقع نصف مليون لتر يومياً يتم توزيعها على الحافظات المنتشرة في جنبات وأروقة الحرمين الشريفين.

وأشارت إلى توفير ١٠٠ طبيب وطبيبة للمعتكفين، حرصاً على صحتهم وسلامتهم، عبر مواقع خاصة على مدار الساعة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتضمنت الخدمات التي تعين ضيوف الرحمن على أداء نسكهم إجابة السائلين وخدمات المعتكفين حيث خصصت الرئاسة منظومة خدمات متكاملة للمعتكفين، وجهزت أماكن بدروم توسعة الملك فهد "رحمه الله"، بمختلف الخدمات المفصلة للمعتكفين.