بواسطة 6 من أمهر الخياطين.. استبدال القطع المطرزة حول #الحجر_الأسود و #الركن_اليماني (صور)

أنهت وكالة شؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، استبدال القطع المطرزة المحيطة بالحجر الأسود والركن اليماني «الكينار»، وذلك بقطع مطرزة بخيوط القصب الذهبي.

وأوضحت الرئاسة العامة في بيان، أن عملية التبديل أجراها 6 أشخاص من أمهر الخياطين في المجمع، مشيرة إلى أنه تم تغيير «الكيناران» خلال 20 يومًا، بمعدل 10 أيام لكل «كينار»، مراعاة لزيادة أعداد الطائفين، وعدم مضايقتهم في السلام على الحجر الأسود والركن واليماني.

وأفاد وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، المهندس أمجد الحازمي، بأن «كينارات» الحجر الأسود والركن اليماني يتم تطريزها وفق أعلى معايير الجودة، وبأحدث التقنيات المستخدمة في التطريز الآلي «ماكينة تاجيما».

وأوضح «الحازمي» أنه «يتم استخدام خيوط القصب ذات اللون الذهبي في عملية التطريز للكينارات، ليتم بعد ذلك تطريزها على قطعة من قماش الساتان الأسود، وفق التصاميم المدخلة لماكينة تاجيما».

وشدد على أن الإدارة العامة لصيانة ثوب الكعبة المشرفة في المسجد الحرام التابعة للوكالة، تعمل على المتابعة الميدانية المستمرة لكسوة الكعبة المشرفة، ومن ضمنها هذه «الكينارات»، ليتم استبدالها أو معالجتها فور وجود أي ملاحظات.