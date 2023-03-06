السعودية تدرب أكثر من 12 ألف سيدة يمنية على إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ دورات تدريبية توعوية للمتخصصات في مجال المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، في مديريات: «تبن، ردفان، حالمين، المقاطرة، المضاربة ورأس العارة، والقبيطة» في محافظة لحج اليمنية، استفاد منها 12.780 امرأة.

وتأتي هذه الدورات التدريبية ضمن مشروع المساعدات الطارئة لتحسين سبل العيش للسكان المتضررين من الأزمة الإنسانية وفيروس «كورونا»، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والري والثروة السمكية.

ويهدف المشروع إلى إكساب المستفيدات خبرات في إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية، من أجل تحسين الوضع التغذوي للأسر المستهدفة، والتخفيف من حدة سوء التغذية، من خلال الإرشاد الزراعي، والاستغلال الجيد للزراعة المنزلية؛ لإنتاج ما

يكفي من حاجة الأسر من الخضروات والفاكهة.

ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة الحثيث لضمان الأمن الغذائي للشعب اليمني، ورفع مستويات الوعي المجتمعي حيال ذلك.