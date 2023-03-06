مختص: #الخلطات_الشعبية تؤدي لأمراض كارثية تصل إلى الوفاة (فيديو) #عاجل

حذر المختص في مكافحة الغش وتوعية المستهلك، سعد الشهـري، من خطورة الخلطات الشعبية المستخدمة في علاج بعض الأمراض، منبهاً إلى أن هذه الخلطات ليست آمنة، وتصل أضرارها إلى الوفاة.

وقال «الشهري» في مداخلة مع قناة «الإخبارية»: «الخلطات الشعبية يتعامل معها الناس بكثرة، ويعتقدون أنها أفضل من الدواء، لكن من يصنعونها غير مختصين وغير ملمين أومطلعين على أساسيات تحضير الدواء».

وأضاف: «كثيرون يعتقدون أن الخلطة الشعبية عندما تأتي عن طريق عطارة أو محل مختص في هذه المواد، تكون نافعة ومجدية، رغم أنها في كثير في الأحيان أدت إلى أمراض كارثية قد تصل إلى الوفاة»، مشدداً على أن هذه الخلطات «ليست آمنة في كل الأحوال».

كما نبه إلى خطورة خلط بعض الأدوية ببعضها البعض لعلاج بعض الأمراض مثل «حب الشباب»، مشيراً إلى إمكانية تعارض هذه الأدوية، ما يتطلب عدم أخذها مع بعضها البعض.