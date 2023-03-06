أوروبا.. #الغاز_الطبيعي يهبط لأدنى مستوى في عامين

واصل سعر الغاز الطبيعي الأوروبي، اليوم الإثنين، مسار الهبوط الذي سلكه خلال أسابيع التداول الماضية ووصل إلى أدنى مستوى له منذ صيف 2021، بحسب مؤشر "تي تي إف" الهولندي المرجعي.

وهبط سعر الغاز في العقود الآجلة في غضون شهر إلى 50ر42 يورو لكل ميجاواط/ساعة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021.

كانت أسعار الغاز الطبيعي ارتفعت بقوة في العام الماضي بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ووصل السعر وقت ذروة الأزمة إلى أكثر من 300 يورو، وذلك بعد أن استمر سعر الغاز على مدار فترة طويلة عند 20 يورو لكل ميجاواط/ساعة.

وتشهد أسعار الغاز الطبيعي منذ ديسمبر الماضي حركة انخفاض مستمرة، ووفقا للتسعيرة وصلت نسبة الانخفاض في الوقت الحالي إلى 70%.