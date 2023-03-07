ميتا تخطط لخفض آلاف #الوظائف هذا الأسبوع

كشفت مصادر ، أن "ميتا بلاتفورمز" تخطط لجولة جديدة من تسريحات العمالة هذا الأسبوع.

وأوضحت المصادر أن جولة التسريح ستشمل آلاف الوظائف، وذلك وفقًا لما ذكرته مصادر على دراية بالأمر لوكالة "بلومبرج".

وخفضت ميتا الشركة الأم لـ "فيسبوك" و"إنستاجرام" 11 ألف وظيفة، في جولتها الاولى كأول عملية تسريح ضخمة في تاريخها.

وارجعت المصادر السبب لجولة تخفيضات الوظائف الوشيكة لأهداف مالية.

وأشاروا إلى أن أكبر شركة لشبكات التواصل الاجتماعي في العالم كانت تطلب من المديرين ونواب الرؤساء إعداد قوائم بالموظفين الممكن التخلي عنهم.

وأضافت المصادر أن العاملين على خطة تسريح العمالة يأملون في أن تكون جاهزة قبيل الإجازة الأبوية التي سيحصل عليها المدير التنفيذي "مارك زوكربيرج" عند مولد طفله الثالث، والتي ربما تكون وشيكة.