الوليد البلطان: المنتدى الدولي للترفيه يتضمن كثيرًا من الفرص والمشاريع

أكد رئيس لجنة الترفيه في اتحاد الغرف، الوليد البلطان، أن المنتدى الدولي الأول للترفيه في الشرق الأوسط يتضمن كثيرًا من الفرص والمشاريع التي تضمن استدامة القطاع.

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج «يا هلا» على قناة «روتانا خليجية» أن المنتدى يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه بالرياض.

ولفت البلطان إلى أن المنتدى يعد أكبر منتدى وممكنًا ترفيهيًا على المستوى العالمي.

وأوضح أن إقامة المنتدى للمرة الأولى في الشرق الأوسط يعد رسالة واضحة على أن مكانة المملكة في القطاع الترفيهي أصبحت عالمية وتتوجه إليها جميع أنظار العالم، وأصبحت عاصمة الترفيه في العالم.

ولفت البلطان إلى وجود شركات سعودية في المعرض المصاحب للمنتدى تعرض خدماتها ومنتجاتها أمام خبراء القطاع، ما يرفع اسم المملكة عالميا في قطاع الترفيه.