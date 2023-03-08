مقتل 4 أشخاص على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة على شرقي #سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقراً له عن تعرض شرقي سوريا لهجوم بطائرة مسيرة اليوم الأربعاء.

وأوضح المرصد أن الهجوم أسفر عن 4 قتلى ومصابين في حصيلة أولية، لافتا إلى أن هناك استنفار بين الميليشيات الموالية لإيران عقب انفجار دير الزور- وفقاً لـ" العربية"-.

وأمس الثلاثاء، خرج مطار حلب السوري الدولي عن الخدمة جراء غارات إسرائيلية استهدفت المطار.

يذكر أن اسرائيل أغارت على العاصمة دمشق وضواحيها في الـ19 من الشهر الماضي ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم عسكري واصابة 15 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة وتدمير عدد من المنازل وأضرار مادية في عدد من الأحياء في دمشق ومحيطها.