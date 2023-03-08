آبل تكشف عن نسخة جديدة من #آيفون_14 باللون الأصفر (صور)

أعلنت شركة «آبل» إطلاق نسخة باللون الأصفر من هاتفي «آيفون 14» و«آيفون 14 بلس»، ليُضاف إلى مجموعة ألوان الأسود والأبيض والبنفسجي والأحمر والأزرق.

وبحسب ما أعلنته الشركة، سيكون اللون الأصفر الجديد متاحاً للبيع في الثلاثاء المقبل الموافق 14 مارس الجاري، علماً بأنه لن يكون متاحاً لهواتف «آيفون 14 برو» و«آيفون 14 بروماكس».

ويقدم «آيفون 14» و«آيفون 14 بلس» نظام كاميرا مزدوجة، مع شريحة «بايونك إيه 15»، وقدرات للأمان تشمل ميزة طوارئ «إس أو إس» عبر القمر الصناعي، وميزة اكتشاف الاصطدام.

ويأتي «آيفون 14» بشاشة مقاسها 6.1 بوصة، في حين يأتي «آيفون 14 بلس» بمقاس 6.7 بوصة، بتصميم من الألومنيوم فائق الجودة كالمستخدم في مجال الطيران والفضاء، مع مقاومة للماء والغبار، علاوة على غطاء درع السيراميك الأمامي الأقوى من زجاج أي هاتف ذكي آخر، والذي يحمي الهاتف من انسكاب السوائل المعروفة والحوادث.