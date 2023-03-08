مشروع_كلوفر.. نظام أمني جديد لبيانات أوروبا في “#تيك_توك”

أطلقت شركة "تيك توك"،‭‭ ‬ نظاما أمنيا جديدا للبيانات في أوروبا تحت اسم مستعار هو "مشروع كلوفر"، في ظل الضغط المتزايد من أعضاء البرلمانات في أوروبا.

وحظر البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي تطبيق تيك توك على هواتف الموظفين، بسبب تزايد المخاوف من هذه الشركة التي تمتلكها شركة بايت دانس الصينية، وما إذا يمكن للحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين.

وأيد البيت الأبيض قانونا يمنح الإدارة صلاحيات جديدة لحظر تطبيق تيك توك المملوك للصين فضلا عن التكنولوجيات الأجنبية إذ شكلت تهديدا أمنيا قوميا.