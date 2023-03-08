بمهارة فائقة.. مجندات سعوديات يجيدن تفكيك وتركيب واستخدام الأسلحة النارية والثقيلة (صور وفيديو) #عاجل

نجح مركز تدريب الكادر النسائي بالمملكة في تخريج 170 مجندة سعودية مدربة بشكل عملي على تفكيك الأسلحة وتركيبها، واتقان حركة المشاه، مع ممارستهن الرياضة بشكل يومي.

وبحسب تقرير مصور لقناة «الإخبارية»، تلقت المجندات أكثر من 12 منهجاً نظرياً، وخضعن لاختبارات إسبوعية والعديد من الدورات المتخصصة، على مدار 3 شهور متتالية.

وقالت ريمال السيف، من قسم التعليم بالقوات المسلحة، إنه «تدخل عندنا طالبة مدنية تصبح عسكرية، تعرف الانضباط، وطريقة المشي العسكري، والسلام العسكري، وتكون ملمة بالأسلحة، من حيث تركيبها وتفكيكها واستخدامها».

وقالت عبير أحمد الخضيري، من قسم التعليم بالقوات المسلحة، إن المجندات يخضعن للعديد من الدورات التدريبية، مثل: دورة فرد أساس رقم 5، ودورة تأسيسية، ودورة متقدمة، ودورة الشرطة العسكرية، مضيفة: «هدفنا هو تخريج طالبات ذات كفاءة عالية».

وشددت سلمى الشهري، مجندة، على أن خدمة هذا الوطن والمواطنين على أرضه، هو فخر لها ولزميلاتها، مشيرة إلى أنها إخصائية أجهزة طبية.

وقالت ندى الفريج، مجندة، إن المرأة السعودية شاركت من قبل في مجالات معينة، والآن تشارك في المجال العسكري، وقدمت فيه إنجازات وثقة واعتزاز بالوطن.

وأفادت رنيم العتيبي، مجندة، بأن والدها كان يعمل في الأمن العام، وتوفي قبل 8 سنوات، وكانت تتمنى أن يشاركها فرحتها بالالتحاق بالسلك العسكري والتخرج، مضيفة: «أنا متأكدة أنه لو موجود كان سيفخر بي».

وتمنت هديل عمودي، مجندة، انضمام مزيد من الفتيات للمجال العسكري، مختتمة بقولها: «سنكون فخورات بهن.. وإن شاء الله نكون جميعاً على قدر المسئولية».