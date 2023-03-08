السعودية ترأس اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع #إيران

رأس وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، الدكتور عبدالرحمن الرسي، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسُبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ(159) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

واستعرضت اللجنة تقريرًا أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية حول تطورات الأزمة مع إيران، وناقشت مشروع بيان سياسي حول هذه الأزمة والتعامل العربي معها، كما أعدّت مشروع قرار رفعته إلى الدورة (159) لمجلس جامعة الدول العربية لإقراره.

وشارك الدكتور الرسي في الاجتماع السادس للجنة العربية الوزارية المعنية بمتابعة التداخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، برئاسة مصر، حيث ناقشت اللجنة التدخلات التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

كما شارك وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة برئاسة الأردن، حيث استعرضت اللجنة التقرير الذي أعدّته الأمانة العامة للجامعة العربية حول آخر مستجدات الأوضاع في القدس، والتحرك العربي لوقف الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المحتلة، ورفعت تقريرًا إلى وزراء الخارجية العرب بهذا الشأن.