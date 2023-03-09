ماسنجر يعود إلى #فيسبوك لأول مرة منذ انفصالهما 2014.. وهذا شكله الجديد

تجري شركة «META» اختباراً يُعيد «Messanger» مرة أخرى إلى تطبيق «Facebook»، وذلك بعد انفصالهما في 2014.

وقال توم أليسون، رئيس «فيسبوك»: «سنوسع هذا الاختبار قريبًا.. سيتم لم شمل Messenger مع تطبيق Facebook».

وانفصل «Facebook» و «Messanger» لأول مرة في 2014. واعتبر الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج، في ذلك الوقت، إن استخدام «Messanger» كتطبيق منفصل يتيح «تجربة أفضل».

وتخطط «Meta» لإعادة «Messanger» إلى «Facebook» منذ يوليو 2022، وبدأت في اختبار الأمر خلال ديسمبر الماضي.

وقال مستشار الشبكات الاجتماعية، مات نافارا: «يجري Facebook تغييرات للتنافس بشكل أفضل مع Tik Tok، الذي يحتوي على خيارات المراسلة المضمنة، التي تخلص منها Facebook منذ ما يقرب من عقد من الزمان».

وأضاف: «لا تذكر Meta عدد الأشخاص الذين سيبدأون في رؤية البريد الوارد المدمج، بالرغم من ذلك، أنا شخصياً سعيد لسماع أنها أعادت Messenger إلى Facebook، وسأكون أكثر سعادة عندما يعيده إلى إصدار متصفح الجوال من النظام الأساسي».