وضع حجر الأساس لمشروع بتروكيميائيات سعودي في كوريا الجنوبية باستثمارات 7 مليارات دولار

شارك رئيس جمهورية كوريا الجنوبية، يون سوك يول، اليوم، في حفل وضع حجر الأساس لمشروع «شاهين» للبتروكيميائيات، في مدينة أولسان الكورية الجنوبية، الذي تبلغ قيمته نحو 26.250 مليار ريال سعودي (7 مليارات دولار)، وذلك بحضور رئيس «أرامكو» السعودية كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، ورؤساء الشركات والمسؤولين، ومجتمع الصناعة والأعمال، وشركاء «أرامكو» في كوريا الجنوبية.

ويعد مشروع تطوير «شاهين»، الذي أُعلن عنه في نوفمبر 2022 من قبل شركة «إس – أويل» التابعة لـ«أرامكو»، جزءًا رئيسًا من إستراتيجية الشركة لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وهي إستراتيجية لها تأثير إيجابي في الاستدامة وخفض انبعاثات الكربون.

وقال المهندس أمين الناصر إن مشروع «شاهين» من المشاريع العملاقة في الحجم والرائدة من الناحية التقنية، ويعد أحد أكبر استثمارات «أرامكو» السعودية على المستوى الدولي في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق.

وأضاف أن المشروع «يمثّل خطوة كبيرة ومهمة للمُضي قدمًا في توسُّع أعمالنا لتحويل السوائل إلى كيميائيات، كما أنه يمثّل علامة فارقة أخرى في تعزيز حضورنا بجمهورية كوريا».

ويعد مشروع «شاهين» أول استخدام تجاري على نطاق كبير لتقنية «أرامكو» السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري، وهي تقنية بدأ ابتكارها وتطويرها وتسجيل براءات الاختراع المرتبطة بها من قبل الباحثين في المملكة العربية السعودية، ثم تم تطويرها في مرحلة لاحقة وعلى نطاق أوسع من قبل «أرامكو» السعودية بالتعاون مع «لوموس تكنولوجيز».