استمرار التكدس على #جسر_الملك_فهد لليوم الرابع.. ومسافرون: «اللي ما عنده شي ضروري ما يجي» (فيديو) #عاجل

تواصل الازدحام الشديد والتكدس أمام وعلى جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، لليوم الرابع على التوالي.

ورصدت عدسة قناة «العربية» تكدس عدد كبير من السيارات على جسر الملك فهد، وشكوى الكثير من المسافرين من هذا الوضع، الذين قالوا إنهم توقعوا رد فعل سريع لحل هذه الأزمة، إلا أنه لم يحدث.

وقال مسافر في تصريحاته للقناة، إنه متعطل لمدة 3 ساعات.

وقال مسافر ثاني: «أحاول دخول دولة البحرين الشقيقة لليوم الثاني على التوالي»، مطالباً المسؤولين بإيجاد وإعلان آلية لحل هذه الأزمة، خاصة أن «الازدحام كل يوم يزيد بصورة أكبر».

وأضاف ثالث: «اللي ما عنده شي ضروري ما يجي».

وعلى مدار 4 أيام متتالية، شكا عدد من المسافرين إلى البحرين من عدم تمكنهم من عبور جسر الملك فهد الحدودي.

وقال أحد المسافرين عبر «تويتر»، أمس: «وصلنا عند شباك رسوم الدخول إلى جسر الملك فهد فرجعونا بسبب عطل في السيستم، ومعنا سيارات بحرينية».

وأضاف حساب يدعى «أبو نواف»: «مايحصل في جسر الملك فهد غير معقول...عدد السيارات العائدة للسعودية غير اعتيادي. المسارات جميعها واقفة من أكثر من ساعة ولا حركة».

وعَبر عدد من المتابعين عن استيائهم من توقيت أعمال الصيانة والتوسعة، الذي يتزامن مع الإجازة الدراسية في المملكة.

وقال أحد المغردين: «اختيار التوقيت في إجازة مدارس! ، لا تعليق».

وأضاف مغرد ثاني: «توقيت الصيانة غلط وقته.. يعني وقت إجازة وقبل رمضان؟!... خلوها طيب في رمضان.. التوقيت غلط.. في ناس قعدو ٨ ساعات على الجسر، وأكثر الكباين مقفلينها لابد يشوفون حل».

وتابعت مغردة ثالثة: «لنا 3 ساعات في الجسر ولا وصلنا الجمارك بعد والجمارك مسارين بس.. أهنيكم على توقيت التوسعة والصيانة».

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد بدأت أعمال توسعة وصيانة مناطق الإجراءات، بهدف «زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين تجربة العملاء العابرين للجسر».

وأفادت بأن هذه الأعمال ستتم على عدة مراحل، حيث تكتمل المرحلة الأولى خلال 3 أشهر، ثم تكتمل باقي المراحل تباعًا، حتى انتهاء كافة الأعمال خلال عام.