كوريا_الشمالية تطلق صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه #البحر_الأصفر

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم، الخميس صاروخا باليستيا قصير المدى باتجاه البحر الأصفر الذي يقع بين الصين وشبه الجزيرة الكورية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية: إن الصاروخ أُطلق قرابة الساعة 6:20 مساء (0920 بتوقيت جرينتش) من محيط نامبو بكوريا الشمالية.

ويأتي الإطلاق بعد بيان أصدرته يوم الثلاثاء كيم يو جونج شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون التي تتمتع بنفوذ كبير وقالت فيه إن أي تحرك لإسقاط أحد صواريخ التجارب الكورية الشمالية سيعتبر إعلانا للحرب.

وتجري الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية واسعة النطاق تُعرف باسم "درع الحرية" ابتداء من الأسبوع المقبل.