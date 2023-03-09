الاتحاد بالقوة الضاربة أمام #النصر في #دوري_روشن

أعلن البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لنادي الاتحاد، التشكيلة الرسمية للنمور، لمواجهة النصر، مساء اليوم، في المرحلة العشرين من بطولة دوري روشن السعودي، على ملعب الجوهرة المشعة.

ويعتلي نادي النصر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

ويضم تشكيل الاتحاد كل من:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي.

خط الدفاع: مد الله العليان ،احمد شراحيلي ،احمد حجازي ،احمد بامسعود.

خط الوسط: طارق حامد ، روماريو ريكارد ، برونو هنريكي .

خط الهجوم: عبدالعزيز علي ،عبد الرزاق حمدلله ، ايجور كورونادو.