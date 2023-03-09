باعة جائلون يشوهون وجه #الطائف.. ومطالبات للأمانة بالتدخل

في مشهد من مظاهر التشوه البصري حضر الباعة الجائلون وسط غياب التنظيم وحضور العشوائية وتذمر من المواطنين ومطالبات بحلول جذرية.

ورصدت عدسة "الوئام" اليوم، الباعة المتجولين بعرباتهم وافتراشهم للأرض بالمنطقة المركزية لمحافظة الطائف، وتحديداً في الساحات والطرقات المجاورة لمسجد عبدالله بن العباس.

وطالب مجموعة من أهالي محافظة الطائف أمانة محافظة الطائف والإدارة العامة للمرور بوضع حد أو تنظيم انتشار الباعة المفترشين والعربات المتجولة وزيادتها في الفترة الأخيرة حيث أصبحت مشكلة تؤرق المجتمع في الطائف وخاصة أنها تؤدي في كثير من الأحيان إلى أزمات مرورية خانقة في معظم شوارع المنطقة المركزية.

"الوئام" التقت بالمواطن علي المالكي الذي طالب بمعالجة مظاهر التشوه البصري الذي يحدث بالمنطقة المركزية ، وإزالة البسيطات المخالفة التي تنتشر بشكل عشوائي وتعمل دون ترخيص نظامي.

وأكد أن افتراشهم للأرصفة المحيطة بمسجد عبدالله بن العباس تعطل دخول المصلين وخاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحتاج الكثير منهم للعربات.

فيما ذكر المواطن محمد بن عمر أن المنطقة المركزية أصبحت تعاني في ظل غياب الرقابة، وأكد أن تجاوز الباعة المتجولين واستحواذهم على جزء من الطريق يتسبب بازدحام مروري وكذلك افتراشهم للساحة المجاورة للمسجد التي أعدت لوقوف المركبات يعطل الدخول والخروج من المواقف.

وقال المرشد السياحي صابر العصيمي إن المنطقة المركزية يزورها الكثير من ضيوف الرحمن كونها منطقة تاريخية وتعكس صورة الطائف، ودائماً ما يتساءل الزوار لهذه المنطقة من عدة دول عن ما يشاهدونه من مثل هذه المناظر غير الحضارية بالمملكة كونها دولة حضارية ويجب أن تكون في أبهى صورة بدون عشوائيات وتدني لمستوى النظافة.

وأضاف العصيمي: كان بإمكان أمانة محافظة الطائف تحسين المنظر الحضاري ومعالجة التشوه البصري للمنطقة المركزية وذلك بإنشاء الأكشاك وتأجيرها بسعر رمزي للأسر المنتجة وكذلك لممارسي العمل الحر من شباب المنطقة.